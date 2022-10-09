Песков ответил на вопрос о применении ядерной доктрины после взрыва в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистам РИА Новости в воскресенье, 9 октября.

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — отметил Песков.

Напомним, ранее в этот день президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны.