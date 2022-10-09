МК: взрыв на Крымском мосту планировался 7 октября

Водитель грузовика Махир Юсубов, чья машина ворвалась на Крымском мосту 8 октября, получил последний заказ через популярный у дальнобойщиков агрегатор.

Теракт на Крымском мосту планировался на сутки раньше. Об этом сообщает МК.

По данным издания, водитель грузовика Махир Юсубов, чья машина ворвалась на Крымском мосту 8 октября, получил последний заказ через популярный у дальнобойщиков агрегатор. По оперативной информации, он должен был забрать груз 6 октября. Таким образом, теракт планировался на сутки раньше.

Следователи изучили маршрут водителя. Заказ на аккаунт Юсубова поступил из Армавира. Мужчина должен был доставить в Симферополь груз весом 7-25 тонн и объемом 87 кубометров. Вероятно, он не знал о характере груза.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших. За рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение.

Путин поручить усилить меры безопасности после ЧП на Крымском мосту.