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Делегация из Москвы и Рязани приехала в учебный центр для мобилизованных в Сельцах
В субботу, 8 октября, по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова учебный центр в Сельцах посетила первый зампредседателя правительства региона Анна Рослякова, руководители ветеранских организаций и лекторы Военно-исторического общества.

В субботу, 8 октября, по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова учебный центр в Сельцах посетила первый зампредседателя правительства региона Анна Рослякова, руководители ветеранских организаций и лекторы Военно-исторического общества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Рослякова осмотрела условия размещения мобилизованных в учебном центре, места для отдыха и тренировок. Для мобилизованных провели мероприятие с участием руководителя московского отделения Российского военно-исторического общества Сергея Сопелева, магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева, замруководителя областного Совета ветеранов Николая Пешкова, замруководителя «Боевого братства» Евгения Маслова, представителей волонтерских организаций.

Анна Рослякова отметила, что по поручению губернатора за каждой семьей мобилизованных рязанцев закрепили куратора. Она подчеркнула, что им будет оказана вся возможная помощь, а также рассказала, что в индивидуальной работе с семьями значительную помощь оказывают волонтеры. Добровольцы выясняли, какая помощь может потребоваться конкретной семье, информацию соберут и отдадут в работу.

Напомним, ранее рязанский омбудсмен Наталья Епихина посетила мобилизованных в учебном центре в Сельцах. Она отреагировала на видео с сидящими на полу мобилизованными.