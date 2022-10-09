Автомобильное движение по Крымского моста открыли по двум полосам

По двум полосам Крымского моста запустили автомобильное движение. Там настроили освещение и обновили разметку. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале. После происшествия на мосту работала одна полоса в реверсивном режиме.

По двум полосам Крымского моста запустили автомобильное движение. Там настроили освещение и обновили разметку. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале. После взрыва на мосту работала одна полоса в реверсивном режиме.

«На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее», — написал Хуснуллин.

Чиновник добавил, что обследование поврежденной части моста продолжается. Он поблагодарил строителей, которые находятся там круглосуточно, и всех специалистов силового блока, занятых в восстановительных работах.

Напомним, железнодорожное движение также восстановлено, поезда идут по расписанию. При этом грузовики и автобусы временно должны использовать паромную переправу.

Утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

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