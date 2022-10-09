Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
15°
Пнд, 10
12°
Втр, 11
11°
ЦБ USD 61.25 1 08/10
ЦБ EUR 59.98 1.74 08/10
Нал. USD 64.5 / 69.9 08/10 12:55
Нал. EUR 64.5 / 69.9 08/10 12:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
2 249
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
3 745
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
4 249
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
16 705
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Автомобильное движение по Крымского моста открыли по двум полосам
По двум полосам Крымского моста запустили автомобильное движение. Там настроили освещение и обновили разметку. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале. После происшествия на мосту работала одна полоса в реверсивном режиме.

По двум полосам Крымского моста запустили автомобильное движение. Там настроили освещение и обновили разметку. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале. После взрыва на мосту работала одна полоса в реверсивном режиме.

«На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее», — написал Хуснуллин.

Чиновник добавил, что обследование поврежденной части моста продолжается. Он поблагодарил строителей, которые находятся там круглосуточно, и всех специалистов силового блока, занятых в восстановительных работах.

Напомним, железнодорожное движение также восстановлено, поезда идут по расписанию. При этом грузовики и автобусы временно должны использовать паромную переправу.

Утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших. За рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение. Махир Юсубов перевозил груз из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он впервые совершал поездку для этой фирмы.