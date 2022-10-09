Адвокат Калинов заявил, что на теле Логуновой нет прижизненных повреждений

Бывший адвокат матери пропавшей рязанки Елены Логуновой, тело которой в октябре нашли в Спасском районе, рассказал, что на теле девушки не обнаружили прижизненных травм.

Бывший адвокат матери пропавшей рязанки Елены Логуновой, тело которой в октябре нашли в Спасском районе, рассказал, что на теле девушки не обнаружили прижизненных травм. Такой комментарий Максим Калинов дал РЗН. инфо.

По словам Калинова, эксперты подтверждают, что тело принадлежит Елене Логуновой.

«Кроме того, каких-либо прижизненных повреждений (например, удары ножом) на теле не обнаружено. Вместе с этим следы возможных ударов и иные повреждения, а также следы удушения могли не сохраниться в силу гнилостных изменений трупа. Еще год назад, когда расследование только начиналось, общаясь с известным следователем Дмитрием Плоткиным и анализируя ситуацию, мы пришли к выводу, что смерть Елены Логуновой наступила в результате удушения либо удара, например, головой о стену. Сейчас эксперты, на мой взгляд, подтверждают наши выводы», — рассказал Калинов.

По его мнению, следователи ГСУ СК РФ, следственного комитета Рязанской области и рязанские оперативники УМВД сработали слаженно и на высшем уровне.

Максим Калинов представлял интересы матери Елены Логуновой до мая 2022 года.

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли рядом с дачей семьи ее мужа Александра. Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что смерть Логуновой была насильственной.

Мать Елены Логуновой опознала украшения погибшей дочери.

Шумякина предположила, что мать Александра Логунова может быть причастна к сокрытию тела Елены Логуновой в Спасском районе.