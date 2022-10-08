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В Сасове задержали похитителей запчастей для станков
В Сасове пресекли попытку кражи с охраняемого объекта. Подозреваемых задержали с поличным, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

В Сасове пресекли попытку кражи с охраняемого объекта. Подозреваемых задержали с поличным, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

В вечернее время наряд Росгвардии на маршруте патрулирования получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта.

Представитель охраны сообщил, что заметил по камерам видеонаблюдения, как двое мужчин выносят с территории цеха запчасти для станков. Часть деталей они сложили у забора. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых с поличным.

Выяснилось, что двое ранее судимых жителей Сасовского района 1989 и 1994 годов рождения разбили окно и проникли на территорию склада с запчастями.

Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Краденое изъяли.