В Сасове задержали похитителей запчастей для станков

В Сасове пресекли попытку кражи с охраняемого объекта. Подозреваемых задержали с поличным, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.
В вечернее время наряд Росгвардии на маршруте патрулирования получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта.
Представитель охраны сообщил, что заметил по камерам видеонаблюдения, как двое мужчин выносят с территории цеха запчасти для станков. Часть деталей они сложили у забора. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых с поличным.
Выяснилось, что двое ранее судимых жителей Сасовского района 1989 и 1994 годов рождения разбили окно и проникли на территорию склада с запчастями.
Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Краденое изъяли.