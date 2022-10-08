В Рязани в доме на улице Стройкова из-за прорыва трубы затопило подвал

В Рязани в многоэтажке на улице Стройкова, 69 корпус 1 в третьем подъезде прорвало трубу канализации. В результате подвал затопило. Об этом РЗН. инфо рассказали жильцы.

В Рязани в многоэтажке на улице Стройкова, 69 корпус 1 в третьем подъезде прорвало трубу канализации. В результате подвал затопило. Об этом РЗН. инфо рассказали жильцы.

«Уровень воды поднимается каждый час все выше. Звонили в аварийную службу, там отправили в управляющую компанию ООО „Рязанский городской оператор“, по телефону сообщили, что вчера приезжали и все сделали, а сегодня льет ужасно!» — рассказал рязанец.