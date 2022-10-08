Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
15°
Вск, 09
16°
Пнд, 10
11°
ЦБ USD 61.25 1 08/10
ЦБ EUR 59.98 1.74 08/10
Нал. USD 64.5 / 69.9 07/10 16:13
Нал. EUR 64.05 / 69.9 08/10 10:25
Новости
Мобилизация
Публикации
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
Вчера 12:31
1 505
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
3 113
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
3 630
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
16 010
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Рязани в доме на улице Стройкова из-за прорыва трубы затопило подвал
В Рязани в многоэтажке на улице Стройкова, 69 корпус 1 в третьем подъезде прорвало трубу канализации. В результате подвал затопило. Об этом РЗН. инфо рассказали жильцы.

В Рязани в многоэтажке на улице Стройкова, 69 корпус 1 в третьем подъезде прорвало трубу канализации. В результате подвал затопило. Об этом РЗН. инфо рассказали жильцы.

«Уровень воды поднимается каждый час все выше. Звонили в аварийную службу, там отправили в управляющую компанию ООО „Рязанский городской оператор“, по телефону сообщили, что вчера приезжали и все сделали, а сегодня льет ужасно!» — рассказал рязанец.