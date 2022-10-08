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В Рязани кабель ударил током рабочего
В Рязани в пятницу, 7 октября, на улице Дзержинского, 33, к. 1 рабочего ударило током при выполнении работ. Кабель под землей оказался под напряжением. Пост опубликован в группе «Подслушано в Рязани».

В Рязани в пятницу, 7 октября, на улице Дзержинского, 33, к. 1 рабочего ударило током при выполнении работ. Кабель под землей оказался под напряжением. Пост опубликован в группе «Подслушано в Рязани».

По словам автора, это произошло в 16:05. Рабочий начал проверять кабель, ему сказали, что кабель не под напряжением, но оказалось наоборот.

«Мы с товарищем услышали хлопок, подошли и увидели картину: человека ударило током и кабель лопнул, он чудом остался жив! Вызвали скорую, человек лежал без сознания, привели его в чувство, он пытался встать, но падал в обморок. Приехала куча его начальников, и все просили его что-то подписать», — говорится в посте.

Выясняется официальная информация о случившемся.