В Рязани автопатруль остановил водителя под наркотиками

Патрульные полицейские остановили водителя с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Патрульные полицейские остановили водителя с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 8 октября, около 5:00 автопатруль отдельного батальона ППС полиции на улице Северной увидел автомобиль ВАЗ-2115, который передвигался небольшими зигзагами. При виде служебной машины водитель попытался скрыться. Сотрудники полиции предположили, что мужчина за рулем пьян и остановили его.

Автомобилем управлял 47-летний рязанец, он имел признаки наркотического опьянения: расширенные зрачки, неадекватное поведение, нарушение координации движений. Был вызван экипаж ДПС ГИБДД. Водителя отстранили от управления машиной.

По результатам освидетельствования будет решен вопрос о привлечении рязанца к установленной законом ответственности.

Также был составлен протокол об административном правонарушении об управлении транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, и несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.