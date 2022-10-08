В поселке Соколовка наркоманы ограбили мужчину возле банкомата

В полицию обратился 41-летний мужчина и сообщил, что двое незнакомцев похитили у него все имеющиеся средства в торговом центре. Так как он был нетрезв и в стрессе, то не смог запомнить внешность злоумышленников.

В рязанском поселке Соколовка в торговом центре двое мужчин ограбили посетителя возле банкомата. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 41-летний мужчина и сообщил, что двое незнакомцев похитили у него все имеющиеся средства в торговом центре. Так как он был нетрезв и в стрессе, то не смог запомнить внешность злоумышленников.

Сотрудники полиции смогли установить личности мужчин. Двое злоумышленников были задержаны по горячим следам.

По предварительной информации, 21-летний и 29-летний жители поселка Соколовка приметили неместного подвыпившего мужчину. Они проследили за ним. Когда 41-летний рязанец остановился в торговом центре у банкомата, подошли к нему и под угрозой насилия потребовали обналичить все средства. Мужчина испугался и передал им все имеющиеся на счете 6000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на покупку наркотиков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.