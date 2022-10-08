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В Кораблинском районе директора образовательного учреждения осудят за служебный подлог
В Кораблинском районе завершили расследование уголовного дела о служебном подлоге в отношении директора одного из учреждений дополнительного образования. Она обвиняется в служебном подлоге, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В Кораблинском районе завершили расследование уголовного дела о служебном подлоге в отношении директора одного из учреждений дополнительного образования. Она обвиняется в служебном подлоге, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в мае 2020 года директор учреждения заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по капремонту здания учреждения. В ноябре 2020-го, хотя часть предусмотренных контрактом работ фактически не была выполнена, директор подписала акт о приемке работ, содержащий недостоверные сведения о выполнении работ в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.