Туроператоры подтвердили, что проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет

Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет. Об этом сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет. Об этом сообщил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Сейчас количество туристов в Крыму оценивается в десятки тысяч. Еще несколько тысяч должны были выезжать в ближайшие дни, заявил Уманский.

«Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат. Более того, сейчас министерство курортов и туризма Крыма проинформировало все гостиницы, что туристам, которым необходимо продление, его сделают за счет бюджета региона», — сказал Уманский.

Он добавил, что существенных проблем с вывозом туристов из Крыма тоже не ожидается, так как паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты 2014-15 годов.

Также в Ростуризме рассказали, что организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки или направление поездки.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

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