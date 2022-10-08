Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Следователи установили данные собственника взорванного грузовика. В рамках расследования установлено, что грузовик принадлежит жителю Кубани.

В результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека. Об этом сообщает СК РФ.

Предположительно, погибшие — пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Из воды подняли тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Также следователи установили данные собственника взорванного грузовика. В рамках расследования установлено, что грузовик принадлежит жителю Кубани.

По месту жительства идут следственные действия.

Следователи изучают маршрут передвижения машины и соответствующую документацию.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.

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