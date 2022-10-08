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Ростуризм и Минцифры открыли кол-центр после ЧП на Крымском мосту
Ростуризм и Минцифры запустили федеральный кол-центр для туристов после взрыва на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм и Минцифры запустили федеральный кол-центр для туристов после взрыва на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«В связи с тем, что региональная горячая линия по ситуации в Крыму испытывает большую нагрузку, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный кол-центр для туристов — как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время», — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Консультацию по вопросам можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру + 7 800 707 9741.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших.

Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.

Все, что известно на данный момент о ЧП, читайте здесь.