Россиян предупредили об опасности чат-ботов с фейковыми списками мобилизованных

Никакой достоверной информации в этих ботах нет — на деле злоумышленники собирают личные данные россиян, заявила РИА Новости эксперт фонда «За права заемщиков» Александра Пожарская.

Ряд каналов в Telegram распространяют ссылки на чат-боты, которые предлагают проверить, состоит ли человек в списках на частичную мобилизацию. Никакой достоверной информации в этих ботах нет — на деле злоумышленники собирают личные данные россиян, заявила РИА Новости эксперт фонда «За права заемщиков» Александра Пожарская.

«По категории „Проверка в списках на рассылку повестки“ мы нашли три бота. По категории „Проверка в списках мобилизованных“ — четыре. То есть гражданин вписывает свои данные, и бот выдает ему информацию о том, призовут его или нет, или есть он в списках мобилизованных или нет. Это мошенники, которые, пользуясь моментом, собирают личные данные граждан», — предупредила Пожарская.

По ее словам, ссылки на эти боты появляются каждый день и распространяются в совершенно разных чатах по технологии сарафанного радио. Пользователи отправляют в бот персональные данные человека и значимую информацию о нем: профессию, статус, место работы, адрес регистрации, состав семьи и прочее. Потенциально разглашение такой информации несет угрозу не только безопасности граждан и их близких, но также и государственной безопасности, считает эксперт.

Напомним, частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.