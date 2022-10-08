Детектив Шумякина: мать Логунова — соучастница преступления

Частный детектив Екатерина Шумякина предположила, кто может быть соучастником преступления по отношению к рязанке Елене Логуновой. Она опубликовала пост в своем Telegram-канале в субботу, 8 октября.

Частный детектив Екатерина Шумякина предположила, кто может быть соучастником преступления по отношению к рязанке Елене Логуновой. Она опубликовала пост в своем Telegram-канале в субботу, 8 октября.

Шумякина предположила, что мать Александра Логунова может быть причастна к сокрытию тела Елены Логуновой в Спасском районе. По ее словам, самое лучшее, что сейчас может сделать женщина — это отдать внучек Наталии Кошелевой.

«Слова Логунова-старшего, что „не там ищете“, приобрели очень четкий смысл: да, мы искали не там, километров так на десять…» — написала Шумякина.

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли рядом с дачей семьи ее мужа Александра. Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что смерть Логуновой была насильственной.

Мать Елены Логуновой опознала ее украшения.