В Татарстане два человека погибли в ДТП из-за выбежавшего на дорогу кабана

В Татарстане два человека погибли в ДТП из-за выбежавшего на дорогу кабана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Авария произошла в четверг, 6 октября, в 17:45 в Чистопольском районе. 31-летний водитель на Kia превысил скорость и наехал на кабана, который выбежал на дорогу. После этого легковушка выехала на «встречку», где столкнулась с грузовиком MAN, которым управлял 35-летний водитель.

В аварии погибли два пассажира Kia, водитель получил травмы, его доставили в больницу.