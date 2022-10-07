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В Рязани задержали 22-летнего мужчину с 25 пакетиками «синтетики»
Мужчину перехватили на улице Прижелезнодорожной.

Полицейские задержали 22-летнего рязанца с 18 граммами синтетики. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники установили, что молодой человек работает на нелегальный интернет-магазин. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону совместно с сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД перехватили молодого человека на улице Прижелезнодорожной на маршруте осуществления закладок. Во время досмотра у мужчины обнаружили 25 пакетиков с наркотическим средством производным N-метилэфедрона массой 18 граммов.

Как выяснилось, молодой человек имеет двойное гражданство — России и Молдовы.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Решается вопрос о его аресте.