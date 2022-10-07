В Рязани пропал 32-летний мужчина

Приметы Александра Захаркина: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые

В Рязани пропал 32-летний мужчина. Информация появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Местоположение Александра Захаркина неизвестно с 25 сентября.

Приметы Александра Захаркина: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые.

Был одет в черную куртку, спортивный костюм синего цвета.

Может появиться в Москве.