В Рязани пропал 32-летний мужчина
Приметы Александра Захаркина: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые
В Рязани пропал 32-летний мужчина. Информация появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Местоположение Александра Захаркина неизвестно с 25 сентября.
Приметы Александра Захаркина: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые.
Был одет в черную куртку, спортивный костюм синего цвета.
Может появиться в Москве.
Всем, кто знает о местоположении Максима Захаркина или располагает информацией о нем, звоните по телефону