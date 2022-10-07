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В России утвердили изменения в ПДД
Они касаются новых дорожных знаков и парковок, а также движения на электросамокатах и гироскутерах.

В России утвердили изменения в ПДД. Документ опубликовали на сайте Правительства России.

Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения. Они касаются новых дорожных знаков и парковок, а также движения на электросамокатах и гироскутерах.

Электросамокаты и другие аналогичные устройства признали средством индивидуальной мобильности. Для них установили ограничения — скорость не более 25 километров в час, а масса — не более 35 килограммов. Их движение по тротуарам и велодорожкам будут регулировать специальные знаки. Также в правилах прописано, что перед пересечением пешеходного перехода нужно будет спешиваться.

Люди на механических самокатах и роликовых коньках по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Новые ПДД прописывают полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Также утверждены два новых знака — «Зарядка для электромобилей» и «Запрет движения автобусов». Запрет не распространяется на общественный транспорт и школьные автобусы.

У знаков платной парковки и парковки для инвалидов изменится внешний вид. появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором — рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.

Ещё одно нововведение — визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места.