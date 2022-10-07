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В Минприроды предложили дать бронь от мобилизации мусорщикам
В ведомстве предложили освободить от частичной мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов.

В Минприроды предложили дать бронь от мобилизации мусорщикам. Об этом пишет ТАСС.

Письмо с предложением направили властям регионов. В ведомстве предложили освободить от частичной мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов.

В Минприроды отметили, что регоператоры по обращению с ТКО являются непрерывно действующими и системообразующими организациями, имеющими региональное значение.