В Клепиковском районе пропала 76-летняя Виктория Собота

Женщина пропала 5 октября на озере Сокорево в Клепиковском районе.

В Клепиковском районе пропала 76-летняя женщина. Ориентировку на поиск Виктории Собота в пятницу, 7 октября, опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Женщина пропала 5 октября на озере Сокорево в Клепиковском районе. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Виктория Собота имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день пропажи была одета в коричневую куртку с орнаментом, черные брюки, желтые резиновые сапоги и серую шапку.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефону: 8 (800)700-54-52 или 112.

Ранее женщину уже дважды искали волонтеры. Первый раз она пропала в июле 2021 года, второй — в мае 2022.