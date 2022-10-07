В Госдуме предложили сократить рабочий день женам мобилизованных

При этом заработную плату предлагается сохранить в полном объеме.

В Госдуме предложили сократить рабочий день женам мобилизованных. Об этом пишет МК .

Законопроект подготовили депутаты ЛДПР.

Предлагается сократить продолжительность рабочего дня для жен мобилизованных, у которых есть дети, до 35 часов в неделю. При этом заработную плату предлагается сохранить в полном объеме.

Уточняется, что законопроект внесут для рассмотрения в Госдуме на следующей неделе.