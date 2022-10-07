В четырех новых регионах ЕР первой открыла свои отделения

Также партия определила кандидатуры депутатов Госдумы для работы с избирателями в новых субъектах России.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», региональные отделения открыли в Донецкой и Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях. Решение приняли на заседании Генсовета партии в четверг, 6 октября.

Также партия определила кандидатуры депутатов Госдумы для работы с избирателями в новых субъектах России.

Как подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура — и партийная в том числе.

«От команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберем, будет во многом зависеть успех всей работы, реализация партийных проектов и народной программы. В значительной мере даже успех интеграции. И, конечно, продолжение гуманитарной миссии „Единой России“, и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях», — сказал Дмитрий Медведев.

На должности секретарей региональных отделений «Единой России» назначили: врио главы ДНР Дениса Пушилина (Донецкое региональное отделение), председателя народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко (Луганское региональное отделение), главу ВГА Мелитополя Галину Данильченко (Запорожское региональное отделение), замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатора гуманитарной миссии партии в регионе Игоря Кастюкевич (Херсонское региональное отделение).

Для решения оперативных вопросов региональных отделений создадут оргкомитеты, которые возглавят секретари. Они сформируют персональные составы региональных политсовета партии и представят их для утверждения президиуму Генсовета.

Андрей Турчак рекомендовал фракции «Единой России» определить для поддержания связи с избирателями в новых субъектах РФ следующих депутатов Госдумы: ДНР — Зураба Макиева, ЛНР — Виктора Водолацкого, в Запорожской области — Артема Бичаева, в Херсонской области — Игоря Кастюкевича.

Чтобы выстроить работу с избирателями, «Единая Россия» откроет общественные приемные на новых территориях, сообщил Виктор Водолацкий.

В свою очередь, Артем Бичаев подчеркнул, что партия с самого начала СВО не только оказывает гуманитарную помощь, но и помогает жителям в решении адресных проблем.

«Люди нам поверили и каждый день приходят для решения своих проблем. Это надежный фундамент партийной работы, которой сегодня дан официальный старт в Запорожской области», — подчеркнул он.

В заключение председатель партии отметил, что успех в налаживании нормальной жизни зависит от согласованных действий «Единой России» на новых территориях. Также, по его словам, все положения народной программы партии будут распространены на новые регионы. И партия примет самое активное участие в интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.