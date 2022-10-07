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Сорокина пообещала организовать досуг для семей мобилизованных рязанцев
Как сообщила мэр, горадминистрация в ответе «за все вопросы», однако семьям нужно «больше простого человеческого тепла»

Мэр Рязани в своих соцсетях рассказала, какие задачи решают кураторы, прикрепленные к семьям мобилизованных рязанцев. Как сообщила мэр, горадминистрация в ответе «за все вопросы», однако семьям нужно «больше простого человеческого тепла». Для этого кураторы будут приглашать членов семей мобилизованных на городские мероприятия: спектакли, музеи, детские программы.

Отдельно Сорокина упомянула помощь в сборе документов для оформления кредитных каникул. По словам мэра, этот вопрос кураторы также берут на себя. Готовятся меры системной поддержки.