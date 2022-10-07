Рязанский приборный завод представил на выставке в Москве офтальмологические приборы Diathera

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в XV Российском общенациональном офтальмологическом форуме (РООФ).

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в XV Российском общенациональном офтальмологическом форуме (РООФ).

В рамках форума на выставке специализированного оборудования и лекарственных препаратов предприятие представило офтальмологические приборы торговой марки Diathera: два вида тонометров для измерения внутриглазного давления (ВГД), две модели индикаторов и магнитотерапевтический аппарат АМТО-01 для профилактики и лечения глазных заболеваний.

Более четверти века АО «ГРПЗ» серийно выпускает приборы для измерения внутриглазного давления, позволяющие на ранней стадиидиагностировать глаукому — опасное заболевание, приводящее к слепоте. Процедура проводится без контакта с роговицей глаза и анестезии, безболезненна, а время скрининга составляет пару секунд. Приборы применяются в офтальмологии (в том числе детской), общей врачебной практике, оптометрии, неврологии.

«Одно из направлений деятельности нашего предприятия — разработка и производство медицинской техники офтальмологического профиля, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Сегодня мы серийно выпускаем несколько моделей тонометров и индикаторов для измерения внутриглазного давления. Наши изделия хорошо зарекомендовали себя среди медицинских работников и населения, коммерчески востребованы, пользуются устойчивым спросом на рынках. Они широко применяются специалистами-офтальмологами не только в российских, но и в клиниках ближнего зарубежья. Приборы для измерения внутриглазного давления данного типа включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики, а также рекомендованы к применению припроведении диспансеризации населения».

Современный магнитотерапевтический аппарат АМТО-01 применяется для лечения и профилактики широкого спектра глазныхзаболеваний. Комплексное воздействие импульсного магнитного поля на глазное яблоко и прилегающие зоны головы повышает остроту зрения, ускоряет процесс выздоровления, уменьшает отек роговицы, снижает систолическое давление.

Специалисты предприятия рассказали об особенностях и преимуществах транспальпебральной тонометрии и провели мастер-классы по методике измерения ВГД. Также состоялись переговоры с медицинскими специалистами по приобретению и оснащению лечебно-профилактических учреждений приборами производства АО «ГРПЗ».

Российский общенациональный офтальмологический форум — главное мероприятие офтальмологического сообщества России. В обширной программе приняли участие более 2 000 человек. Организаторами форума выступили Министерство здравоохранения РФ, Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России, кафедра глазных болезней Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей-офтальмологов».