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Рязанский омбудсмен отреагировала на видео с сидящими на полу мобилизованными в Сельцах
Пост об этом она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

Стало известно, как содержатся мобилизованные в учебном центре в Сельцах. Пост об этом в пятницу, 7 октября, опубликовала рязанский уполномоченный по правам человека Наталья Епихина на личной странице во «Вконтакте».

Ранее появилось видео, на котором видны условия содержания мобилизованных рязанцев.

Епихина опровергла информацию, что таким образом мобилизованные содержатся в Сельцах. Рязанский омбудсмен заявила, что приезжала в Сельцы накануне в четверг. По ее словам, в жилых корпусах есть все необходимое: кровати, шкафы, телевизоры, комнаты отдыха.

«В жилом корпусе среди кубриков, была одна пустая комната без мебели. Я обратила на неё внимание. Мне пояснили, что ждут в этот кубрик новую мебель. А пока вновь прибывшие мужчины, чтобы не стоять под дождем, ждут здесь распределения по кубрикам. На видео это видно. Запросила информацию по этому поводу у руководства Учебного центра. Мне подтвердили, что вновь прибывшие мобилизованные граждане ждут распределения», — заключила Епихина.