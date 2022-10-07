Рязанцу вынесли приговор за то, что он ударил полицейского и оскорбил его напарника

Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции. В суде он признал вину

Жителю села Гребнево Старожиловского района вынесли приговор за то, что он головой ударил полицейского и оскорбил его напарника. Информацию сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

6 марта мужчину с признаками алкогольного опьянения доставили на пост ДПС в селе Реткино Рязанского района. Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции. Одного ударил головой, в адрес второго высказался в неприличной форме. Лингвистическая экспертиза признала слова подсудимого оскорблениями.

Старожиловец в суде признал вину. По статье 318, части 2 и статье 319 ему назначили четыре года условно с испытательным сроком в три года и возложением на него дополнительных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.