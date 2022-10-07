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Полицейские поймали 32-летнего рязанца на краже металлического забора из СНТ

В рязанском СНТ 32-летний мужчина пытался украсть металлический забор. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в ночь на пятницу в районе 00.15 часов. В полицию обратился сторож одного из садовых товариществ, расположенных на окраине областного центра. Он сообщил, что неизвестный мужчина демонтирует металлический забор.

На место прибыли патрульные полицейские и задержали 32-летнего мужчину. Его передали участковому уполномоченному полиции для дальнейших разбирательств.

Решается вопрос о привлечении злоумышленника к установленной законом ответственности.