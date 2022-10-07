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План по частичной мобилизации выполнили 22 российских региона
Власти каждого четвертого региона объявили о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

План по частичной мобилизации выполнили 22 российских региона. Об этом пишет ТАСС.

Власти каждого четвертого региона объявили о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По информации издания, остальные регионы также сообщают о скором завершении мероприятий.

В европейской части России о завершении частичной мобилизации сообщили власти Тамбовской, Калининградской, Брянской, Архангельской, Волгоградской, Ульяновской областей, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Карелии, Крыма, Кабардино-Балкарии, а также Ставропольского и Пермского краев.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.