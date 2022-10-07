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Песков рассказал о спорах и разногласиях в окружении Путина по поводу СВО на Украине

В окружении президента Владимира Путина есть разногласия и ведутся споры по поводу проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам The Washington Post.

Песков отметил, что Владимир Путин вынужден принимать ключевые решения — например, объявить в стране частичную мобилизацию. В таких моментах есть разногласия и некоторые думают, что руководство страны должно действовать иначе, но такие решения — часть работы, заявил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что все споры, даже которые не касаются СВО, не говорят о расколе внутри коллектива.