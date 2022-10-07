Многодетный отец из Рязани выиграл один миллион рублей в моментальную лотерею

Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Многодетный отец из Рязани выиграл один миллион рублей в моментальную лотерею. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила пресс-служба «Столото».

Рязанец часто покупал лотерейные билеты и мечтал выиграть крупный приз. 20 августа 2022 года он купил в киоске очередной билет «Столото». Стерев защитный слой, рязанец выиграл 1 000 000 рублей.

«Все, что с нами сейчас происходит, похоже на сказку. Сказать, что мы обрадовались выигрышу, будет слишком просто. Мы в восторге! Эмоции очень сильные, похожи на рождение детей. Но мы не будем на этом останавливаться! Теперь билеты начнет покупать даже жена, хотя раньше относилась к лотереям скептически», — заявил рязанец.

Часть денег супруги потратят на образование детей, а остальные деньги отложат на их будущее.