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Минюст признал рэпера Оксимирона* иностранным агентом
В список попали также писатель Дмитрий Глуховский*, активистка Алена Попова*, журналистка Евгения Балтатарова* и социолог Искэндэр Ясавеев*

Российский минюст признал рэпера Оксимирона иностранным агентом. Традиционно в пятницу, 7 октября, появился новый список иноагентов.

В список попали также писатель Дмитрий Глуховский*, активистка Алена Попова*, журналистка Евгения Балтатарова* и социолог Искэндэр Ясавеев*.

* Признаны российским минюстом иностранными агентами