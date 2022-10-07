Минюст признал рэпера Оксимирона* иностранным агентом
В список попали также писатель Дмитрий Глуховский*, активистка Алена Попова*, журналистка Евгения Балтатарова* и социолог Искэндэр Ясавеев*
Российский минюст признал рэпера Оксимирона иностранным агентом. Традиционно в пятницу, 7 октября, появился новый список иноагентов.
В список попали также писатель Дмитрий Глуховский*, активистка Алена Попова*, журналистка Евгения Балтатарова* и социолог Искэндэр Ясавеев*.
* Признаны российским минюстом иностранными агентами