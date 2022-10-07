Малков: нельзя допустить повторения пожаров этого лета

В четверг, 6 октября, на базе «Пожлеса» в Солотче губернатор Павел Малков провел совещание, на котором обсудили вопросы мониторинга и учета лесных ресурсов и вопросы охраны леса от пожаров.

В четверг, 6 октября, на базе «Пожлеса» в Солотче губернатор Павел Малков провел совещание, на котором обсудили вопросы мониторинга и учета лесных ресурсов и вопросы охраны леса от пожаров.

На совещании обсудили вопросы совершенствования противопожарной работы в регионе, охраны лесов и населенных пунктов и применения беспилотников при мониторинге и разведке обстановки в лесном фонде.

Губернатор познакомился с работой регионального пункта диспетчерского управления «Пожлеса» и осмотрел закупленные по нацпроекту грузовики повышенной проходимости.

Павел Малков отметил, что ситуация с лесными пожарами показала рад направлений, работу по которым надо усилить.

«Начинаем подготовку к прохождению следующего пожароопасного сезона. Нельзя допустить повторения пожаров этого лета. Обсудили совершенствование всех механизмов — от выявления возгораний до оперативного реагирования на них, вопросы взаимодействия с федеральным центром, формирование четких регламентов работы в условиях чрезвычайных ситуаций, — отметил Павел Малков.

Глава региона рассказал, что в распоряжении «Пожлеса» имеются 156 единиц техники, квадрокоптеры, беспилотник и 33 камеры, установленные в лесах.

«Необходимо понять, какое требуется обновление, как улучшить работу организации. Также предстоит установить ущерб от прошедших пожаров, расчистить и восстановить леса, наладить работу по обводнению торфяников, привести в порядок инфраструктуру в населенных пунктах. План действий должен быть подготовлен к середине декабря», — подчеркнул Малков.

Губернатор выразил благодарность за беспрецедентную поддержку региона в период пожаров, в том числе со стороны Правительственной комиссии, Рослесхоза, федеральных ведомств, Правительства Москвы и других регионов.