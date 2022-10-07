Дамир Шабакаев стал помощником сенатора Николая Любимова

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дамир Шабакаев вступил в должность помощника сенатора Николая Любимова. Об этом в пятницу, 7 октября, он написал в своем Telegram-канале.

«Новый этап моей жизни — это возможность учиться у знающих, опытных, прошедших большую школу жизни людей, которым оказали доверие представлять интересы жителей регионов на федеральном уровне. Это и возможность начать лучше понимать процессы, видеть и перенимать высокий стиль дипломатии и делового этикета. А работать бок о бок с Николаем Викторовичем — отдельное удовольствие. К предстоящей совместной работе в качестве помощника сенатора я отношусь как к большой жизненной удаче. Это тот самый случай, когда доверие не просто нужно, а очень хочется оправдать», — написал Шабакаев.

Напомним, Дамир Шабакаев уроженец Калуги. Он возглавлял калужское отделение «Молодой Гвардии», а затем работал в «Корпорации развития Рязанской области. В январе 2022 года он работал в должности директора Лесопарка.