Часть территорий Рязани передадут Рыбновскому району создания для парка «Патриот»

Речь идет о шести земельных участках, расположенных на границе города и Ходынина, общей площадью 31 гектар.

В четверг, 6 октября, в Рязани прошли публичные слушания на которых обсудили вопрос о приведении в действие изменений границ города для создания парка «Патриот».

Городские территории передадут Рыбновскому району. Речь идет о шести земельных участках, расположенных на границе города и Ходынина, общей площадью 31 гектар.

Помимо создания парка на территориях планируют установить военную технику, оборудовать спортивную и детскую зоны, а также вертолетную площадку.

Инвестиционное соглашение с Рязанской областью еще в 2018 году заключила ФПК «Инвест».

Закон уже принят на уровне Рязанской области. Теперь его приводят в соответствие с законодательством города.