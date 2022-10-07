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Часть территорий Рязани передадут Рыбновскому району создания для парка «Патриот»
Речь идет о шести земельных участках, расположенных на границе города и Ходынина, общей площадью 31 гектар.

В четверг, 6 октября, в Рязани прошли публичные слушания на которых обсудили вопрос о приведении в действие изменений границ города для создания парка «Патриот».

Городские территории передадут Рыбновскому району. Речь идет о шести земельных участках, расположенных на границе города и Ходынина, общей площадью 31 гектар.

Помимо создания парка на территориях планируют установить военную технику, оборудовать спортивную и детскую зоны, а также вертолетную площадку.

Инвестиционное соглашение с Рязанской областью еще в 2018 году заключила ФПК «Инвест».

Закон уже принят на уровне Рязанской области. Теперь его приводят в соответствие с законодательством города.

Несмотря на то, что изменение границ приводится в действие, в документах, которые появились в распоряжении у издания «Вид сбоку», есть план строительства вертолетной площадки и инфраструктуры для ее обслуживания. Однако о создании парка информации пока нет.