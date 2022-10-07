Артисты рязанского цирка приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

Артисты международной программы «Счастливый билет» из России, Казахстана, Франции, Италии и Румынии высадили на аллее рязанского цирка кусты сирени.

С 3 сентября по начало октября 2022 года проходил всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», участники которого высадили миллионы деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (проект «Лес Победы»). Организатором проекта «Лес Победы» и всероссийского субботника является общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия».

Проект нацелен на объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание.

К акции присоединился и Рязанский государственный цирк. Артисты международной программы «Счастливый билет» из России, Казахстана, Франции, Италии и Румынии высадили на аллее рязанского цирка кусты сирени.