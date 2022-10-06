Во всероссийской выставке «Золотая осень» продукцию представили 39 рязанских предприятий

XXIV всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022» открылась 5 октября в конгрессно-выставочном центре на территории парка «Патриот» в Московской области. В ней участвуют более 70 регионов страны.

Во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» 39 рязанских предприятий представили свою продукцию. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила пресс-служба областного правительства.

XXIV всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022» открылась 5 октября в конгрессно-выставочном центре на территории парка «Патриот» в Московской области. В ней участвуют более 70 регионов страны.

Рязанская область представила продукцию 39 рязанских пищевых и перерабатывающих предприятий. В их числе старожиловский конный завод и ВНИИ коневодства Рыбновского района в отдельном павильоне «Животноводство и племенное дело» с двумя породами лошадей, научные разработки в коневодстве, выставка карпа парской породы от АО «Рязаньрыбпром» в составе ассоциации Росрыбхоза и другие.

Стенд Рязанской области посетил губернатор Павел Малков. В своем телеграм-канале он отметил, что из-за введения санкций производимых в стране товаров стало больше, а качество — лучше. Также Малков рассказал, что встретился с генеральным директором Росагролизинга Павлом Николаевичем Косовым и говорил с ним о дальнейшем развитии АПК.

«Это наши надежные партнеры, во многом благодаря их участию достигнуты рекордные показатели урожайности в этом году. Оперативно помогают и с обновлением техники, в том числе при их поддержке в регионе весной появилась самая крупная в ЦФО машинно-техническая компания, и в запуске новых проектов», — написал губернатор.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022» продлится до 8 октября. Планируется, что вопросы развития АПК, которые обсудят на выставке представители власти и бизнеса, коснутся растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности и внедрения цифровых технологий в отрасли.