Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
12°
Птн, 07
14°
Сбт, 08
15°
ЦБ USD 60.25 0.85 07/10
ЦБ EUR 58.24 0.18 07/10
Нал. USD 64.01 / 67.89 06/10 16:30
Нал. EUR 61.15 / 66.99 06/10 16:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
Вчера 15:05
1 450
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
2 105
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
14 256
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
15 752
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Во всероссийской выставке «Золотая осень» продукцию представили 39 рязанских предприятий
XXIV всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022» открылась 5 октября в конгрессно-выставочном центре на территории парка «Патриот» в Московской области. В ней участвуют более 70 регионов страны.

Во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» 39 рязанских предприятий представили свою продукцию. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила пресс-служба областного правительства.

XXIV всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022» открылась 5 октября в конгрессно-выставочном центре на территории парка «Патриот» в Московской области. В ней участвуют более 70 регионов страны.

Рязанская область представила продукцию 39 рязанских пищевых и перерабатывающих предприятий. В их числе старожиловский конный завод и ВНИИ коневодства Рыбновского района в отдельном павильоне «Животноводство и племенное дело» с двумя породами лошадей, научные разработки в коневодстве, выставка карпа парской породы от АО «Рязаньрыбпром» в составе ассоциации Росрыбхоза и другие.

Стенд Рязанской области посетил губернатор Павел Малков. В своем телеграм-канале он отметил, что из-за введения санкций производимых в стране товаров стало больше, а качество — лучше. Также Малков рассказал, что встретился с генеральным директором Росагролизинга Павлом Николаевичем Косовым и говорил с ним о дальнейшем развитии АПК.

«Это наши надежные партнеры, во многом благодаря их участию достигнуты рекордные показатели урожайности в этом году. Оперативно помогают и с обновлением техники, в том числе при их поддержке в регионе весной появилась самая крупная в ЦФО машинно-техническая компания, и в запуске новых проектов», — написал губернатор.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022» продлится до 8 октября. Планируется, что вопросы развития АПК, которые обсудят на выставке представители власти и бизнеса, коснутся растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности и внедрения цифровых технологий в отрасли.