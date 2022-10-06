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Вильфанд: «золотая осень» придет в центральную Россию на три дня
Он также предупредил, что с понедельника начнутся холода. Температура понизится до 10-12 градусов.

Россиянам рассказали, когда в центральную Россию придет «золотая осень». Прогноз в четверг, 6 октября, озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в центральную Россию «золотая осень» придет в четверг и продлится три дня. В этот период дождей не будет, а температура будет держаться в районе +13.+15 градусов.

«Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются. В последний день рабочей недели и в выходные они будут в диапазоне от 13 до 15 градусов после полудня. Переменная облачность, то есть много солнца… Очень хороший период, именно в эти три дня», — сказал Вильфанд.

Он также предупредил, что с понедельника начнутся холода. Температура понизится до 10-12 градусов.