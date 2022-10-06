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В Захаровском районе осудят мужчину, зарезавшего жену из-за ревности

В Захаровском районе предстанет перед судом 65-летний мужчина, зарезавший жену из-за ревности. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 31 июля в одной из деревень Захаровского района супруги выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве ревности. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил им свою жену в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных ранений.

Мужчину задержали и заключили под стражу. В отношении него завели уголовное дело.

Следователи направили дело в суд для рассмотрения по существу.