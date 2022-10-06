В Воронежской области школьник ударил одноклассника ножом в голову

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В Воронежской области школьник ударил одноклассника ножом в голову. Об этом пишет ТАСС .

Инцидент произошел в среду, 5 октября, около 11:00 в школе города Богучар. Между двумя девятиклассниками возник конфликт, один из подростков ударил другого ножом в голову.

15-летнего школьника на вертолете санавиации доставили в отделение нейрохирургии.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Позже в департаменте здравоохранения уточнили, что ребенку провели операцию и извлекли нож. Мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии.