В Совфеде пояснили прекращение действия полиса ОМС у мобилизованного

На портале «Объясняем.рф» указано, что после мобилизации полис обязательного медицинского страхования гражданина перестает действовать.

В Совфеде пояснили прекращение действия полиса ОМС у мобилизованного. Об этом пишет Life.ru.

На портале « Объясняем.рф » указано, что после мобилизации полис обязательного медицинского страхования гражданина перестает действовать. С момента призыва военнослужащий является застрахованным в Военно-медицинской страховой компании.

Член Совфеда Владимир Круглый пояснил, что это обычная практика, которая распространяется как на срочников, так и на контрактников. Сенатор пояснил, что после окончании службы граждане снова смогут пользоваться услугами полиса ОМС.

По словам сенатора Константина Долгова, смена страховки должна облегчить получение услуг для мобилизованных.