В Совфеде пояснили прекращение действия полиса ОМС у мобилизованного
На портале «Объясняем.рф» указано, что после мобилизации полис обязательного медицинского страхования гражданина перестает действовать.
В Совфеде пояснили прекращение действия полиса ОМС у мобилизованного. Об этом
На портале «
Член Совфеда Владимир Круглый пояснил, что это обычная практика, которая распространяется как на срочников, так и на контрактников. Сенатор пояснил, что после окончании службы граждане снова смогут пользоваться услугами полиса ОМС.
По словам сенатора Константина Долгова, смена страховки должна облегчить получение услуг для мобилизованных.