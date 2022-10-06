В Рязани пропал 62-летний Николай Шаршов

Мужчина пропал 28 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязани пропал 62-летний мужчина. Ориентировку на поиск Николая Шаршова в четверг, 6 октября, опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Мужчина пропал 28 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Николай Шаршов имеет рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые кудрявые волосы, серые глаза и бороду.

В день пропажи был одет в синюю рабочую зимнюю куртку со светоотражающими элементами на руках, серые штаны и дутые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.