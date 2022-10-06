В Рязани полицейские задержали угонщика автомобиля

Рязанец угнал легковушку у знакомого, чтобы доехать до ломбарда и заложить мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали угонщика автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ночью полицейские остановили «ВАЗ-21124» для проверки документов. Увидев сотрудника полиции, водитель остановил машину и вместе с пассажиром бросился бежать. Через некоторое время мужчин задержали. Выяснилось, что машина числится в угоне.

30-летний житель Рязани недавно начал употреблять наркотики. Он решил сдать в ломбард мобильный телефон, чтобы купить запрещенные вещества. Ломбард находился далеко и мужчина вспомнил, что его знакомый, сторож в торговом центре, на ночь оставляет ключи от машины в определенном месте. Когда охранник отвлекся, рязанец забрал ключи и угнал машину.

Водительских прав у мужчины не было и он попросил сесть за руль своего знакомого, скрыв от него информацию о происхождении автомобиля. По пути в ломбард их остановил полицейский. Машину в исправном состоянии вернули владельцу, который не успел заметить пропажу.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»).