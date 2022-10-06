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В Рязани на улице Щедрина задержали 21-летнего мужчину с наркотиками
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта»).

В Рязани на улице Щедрина задержали 21-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились рязанцы и рассказали, что во дворе дома на улице Щедрина неизвестный раскапывает землю руками, возможно ищет «закладку».

Оперативники приехали на указанный адрес. Увидев их, молодой человек пытался сбежать, но его задержали. Выяснилось, что 21-летнего рязанца при себе было наркотическое вещество.

У мужчины нашли пакетик с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это 0,23 грамма производного N-метилэфедрона.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта»).