В Рязани на улице Новой пенсионер на «УАЗе» сбил 33-летнюю женщину

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Подробности в четверг, 6 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в среду, 5 октября, примерно в 9.00 вблизи дома № 61/11 по улице Новой. Там 74-летний рязанец на автомобиле «УАЗ» сбил пешехода — 33-летнюю местную жительницу. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.