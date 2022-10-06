В Рязани 6 октября на 11 улицах отключили газ
Его не будет до 20.00.
В Рязани отключили газ на 11 улицах. Об этом в четверг, 6 октября, предупредила мэрия.
Так, подача газа отключена до 20.00 по следующим адресам:
- улица Макаренко;
- улица 3-й проезд Новой;
- улица 4-й проезд Новой;
- улица 5-й проезд Новой;
- улица 6-й проезд Новой;
- улица проезд Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- улица Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19/37, 21/20, 23;
- улица Боголюбова, дом № 54;
- улица Тургенева;
- улица Радиозаводская, дом № 8;
- улица Новая, дома с №№ 15/2 по 51 (нечетная сторона).
Отключение связано с проведением работ на газопроводе. Их проводит АО «Рязаньгоргаз».