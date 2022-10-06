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В Рязани 6 октября на 11 улицах отключили газ
Его не будет до 20.00.

В Рязани отключили газ на 11 улицах. Об этом в четверг, 6 октября, предупредила мэрия.

Так, подача газа отключена до 20.00 по следующим адресам:

  • улица Макаренко;
  • улица 3-й проезд Новой;
  • улица 4-й проезд Новой;
  • улица 5-й проезд Новой;
  • улица 6-й проезд Новой;
  • улица проезд Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13;
  • улица Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19/37, 21/20, 23;
  • улица Боголюбова, дом № 54;
  • улица Тургенева;
  • улица Радиозаводская, дом № 8;
  • улица Новая, дома с №№ 15/2 по 51 (нечетная сторона).

Отключение связано с проведением работ на газопроводе. Их проводит АО «Рязаньгоргаз».