В Рязани 6 октября на 11 улицах отключили газ

Его не будет до 20.00.

В Рязани отключили газ на 11 улицах. Об этом в четверг, 6 октября, предупредила мэрия.

Так, подача газа отключена до 20.00 по следующим адресам:

улица Макаренко;

улица 3-й проезд Новой;

улица 4-й проезд Новой;

улица 5-й проезд Новой;

улица 6-й проезд Новой;

улица проезд Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13;

улица Белинского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19/37, 21/20, 23;

улица Боголюбова, дом № 54;

улица Тургенева;

улица Радиозаводская, дом № 8;

улица Новая, дома с №№ 15/2 по 51 (нечетная сторона).

Отключение связано с проведением работ на газопроводе. Их проводит АО «Рязаньгоргаз».