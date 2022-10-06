В Путятине полицейские нашли пропавшего шестилетнего мальчика

Через несколько часов его нашли под кроличьей будкой. Ребенок рассказал, что хотел поиграть в прятки.

В Путятине полицейские нашли пропавшего шестилетнего мальчика. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Во вторник, 4 октября, в 13:50 в полицию обратились местные жители. Мужчина и женщина рассказали, что около 13:00 с лужайки перед их домом пропал шестилетний внук. Они занимались в огороде и присматривали за ребенком, но в какой-то момент потеряли его из вида.

Полицейские прибыли на место и стали осматривать территорию: ближайшие улицы и дворы, подходы к реке. В поисках участвовали соседи семьи пропавшего. Позже сотрудники полиции решили вернуться к дому и еще раз осмотреть надворные постройки. В 15:10 мальчика нашли под кроличьей будкой. Ребенок рассказал, что решил поиграть с бабушкой и дедушкой в прятки.