В Подмосковье «Мерседес» насмерть сбил ребенка на самокате

Водителя задержали. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

В Подмосковье «Мерседес» насмерть сбил ребенка на самокате. Об этом пишет РЕН ТВ.

Авария произошла вечером в среду, 5 октября, в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск. 21-летний водитель на Mercedes наехал на десятилетнего ребенка, который выехал на проезжую часть на механическом самокате.

От полученных травм ребенок умер на месте ДТП.

Водителя задержали. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").