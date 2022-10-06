В молоке рязанского производителя нашли бактерии
Это и другие нарушения нашли в молоке торговых марок «Амка» и «ЭкоВакино».
В молоке рязанского производителя нашли бактерии группы кишечной палочки. Об этом
Специалисты Роскачества проверили пастеризованное молоко 70 российских торговых марок.
В молоке «Амка» нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).
Также у молока торговых марок «Амка» и «ЭкоВакино» не соответствует требованиям вкус и запах продукта.